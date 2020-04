Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Boppard - Verkehrsunfallflucht

Boppard (ots)

In der Zeit vom 28.03.2020 bis 04.04.2020 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Boppard in der Rheinallee. Ein dort ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde durch einen bisher unbekannten Verursacher beschädigt. Dieser entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise bitte an die PI Boppard unter Tel. 06742/809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de

