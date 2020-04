Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Boppard - Verkehrsunfallflucht

Waldesch (ots)

In der Zeit vom 01.04.2020 bis 04.04.2020 kam es in Waldesch entlang der B327 zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch den bisher unbekannte Unfallverursacher wurde ein Maschendrahtzaun über mehrere Meter stark beschädigt. Zudem wurden ein Baum und ein Leitpfosten beschädigt. An der Unfallstelle konnten diverse Fahrzeugteile sichergestellt werden. Aufgrund der sichergestellten Teile könnte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen schwarzen VW Golf handeln. Hinweise bitte an die PI Boppard unter Tel. 06742/809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 06742/809-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell