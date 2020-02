Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mettenheim - Autofahrerin bei Unfall mit Müllauto verletzt

Worms (ots)

Am heutigen Morgen, kurz nach 07:00 Uhr prallte eine 58-jährige Autofahrerin auf der B9, Höhe Abfahrt Mettenheim gegen ein Müllauto und wurde dabei leicht verletzt. Der 42-jährige Fahrer des Müllautos stand auf dem Seitenstreifen der B9 in Fahrtrichtung Mainz und wollte Höhe Sandwoogbrücke die B9 nach links in Richtung Mettenheim (K43) kreuzen. Dabei übersah er den PKW der Osthofenerin, die die B9 aus Worms in Richtung Mainz befuhr, worauf es zur Kollision mit der linken Fahrzeugseite des Müllautos und der Fahrzeugfront des PKW kam. Die Frau wurde leicht verletzt zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 10000 Euro.

