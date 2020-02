Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alsheim - PKW überschlägt sich auf Acker

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, kurz vor 21:30 Uhr kam ein 28-jähriger Wormser auf der Landstraße L438, von Alsheim in Richtung Dorn-Dürkheim, mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker. Nach seinen Angaben habe er einem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ausweichen müssen, woraufhin er leicht von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr nach links in einen Acker, wo sich das Fahrzeug überschlug und wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der Fahrer wurde zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, wo ihm nach einer Atemalkoholkonzentration von 1,53 Promille eine Blutprobe entnommen wurde. Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug konnte er keine machen. Am PKW entstand Totalschaden von ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell