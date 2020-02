Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Fußgängerin mit Rollator bei Unfall schwer verletzt

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, um 11:20 Uhr wurde eine 89-jährige Wormserin in der Nievergoltstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Unweit der Alzeyer Straße wollte die Frau mit ihrem Rollator die Fahrbahn überqueren, als sie von dem im fließenden Verkehr befindlichen PKW einer 80-jährigen Wormserin angefahren und schwer verletzt wurde. Mit Knochenbrüchen und weiteren inneren Verletzungen wurde sie ins Klinikum gebracht. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

