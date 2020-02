POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Zusammenstoß mit geparktem Fahrzeug

Alsfeld - Am Sonntag (02.02.), gegen 10:30 Uhr, befuhr eine 67 Jahre alte Frau aus Kirtorf mit ihrem grauen Opel in Alsfeld die "Adolf-Spieß-Straße" in Richtung "Rodenbergstraße". An der Einmündung wollte die Dame nach rechts abbiegen, hierbei fuhr sie gegen einen grauen Mercedes, der gegenüber am Straßenrand parkte. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt circa 7.500 Euro.

