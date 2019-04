Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Scheibe eingeschlagen

Reken (ots)

Eine Scheibe in etwa zweieinhalb Metern Höhe zerstörten bisher unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 17.00 Uhr, an einer Werkstatt in Maria Veen an der Straße "Am Kloster".

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell