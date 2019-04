Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschäftseinbruch am Berliner Platz

Bocholt (ots)

In der Zeit von Samstag, 20.00 Uhr, bis Montag, 06.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft am Berliner Platz (Arkaden) ein. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe, stiegen durch die Öffnung ein, durchsuchten die Geschäftsräume und erbeuteten Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

