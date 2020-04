Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung Polizei Andernach, Wochenende, Fr., 03.04.2020, 12:00 Uhr - So., 05.04.2020, 14:45 Uhr

Andernach (ots)

Brand Kleidercontainer Mülheim-Kärlich: Am Samstagabend, kurz nach 22:00 Uhr, wurde in der Eisenbahnstraße, der Brand eines aufgestellten Kleidercontainers gemeldet. Durch die angeforderte Feuerwehr wurde der Brand abgelöscht. Der verursachte Schaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert. Zur Brandursache können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel. 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Betäubungsmittel aufgefunden, Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss Weißenthurm: Am Samstagnachmittag, wurden bei einem 23-jährigen Mann im Rahmen einer Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Zusätzlich wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er zuvor unter Betäubungsmitteleinfluss mit dem Pkw gefahren war. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet. Einbruch in Apotheke Urmitz: Im Zeitraum, von Samstagnachmittag, bis Sonntagmorgen, wurde durch bisher unbekannte Täter in eine Apotheke in der Kolpingstraße eingebrochen. Hinweise werden an die Polizei Andernach Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Alkoholisiert Unfall verursacht Andernach: Am Sonntag, gegen 12:25 Uhr, ereignete sich auf der Zufahrt zur B 9 ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Beim Ausparken wurde ein anderer Pkw beschädigt. An beiden Pkw entstand daraufhin ein geschätzter Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme vor Ort wurde ermittelt, dass der Unfallverursacher, ein 47-jähriger Mann, unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich wurde auch gegen die Halterin ein Strafverfahren wegen Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

