Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (71/2020) Unfallstelle bei Hann. Münden-Lutterberg: Umweltzug der Feuerwehr hat Arbeiten beendet, Bergung der Unfallfahrzeuge kann beginnen

Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (jk) - An der Unfallstelle auf der A 7 bei Hann. Münden (siehe unsere Pressemitteilungen Nr. 66, 67, 68 vom heutigen Tage) hat der Umweltzug der Berufsfeuerwehr seine Arbeiten gegen 14.10 Uhr beendet.

In den Auffahrunfall am Morgen war auch ein Gefahrgut-LKW verwickelt. Bei der Kollision wurden einige der transportierten Gebinde beschädigt. Der ausgetretene Inhalt wurde am Vormittag von den alarmierten Spezialisten der Feuerwehr sowie Experten der Autobahnpolizei Göttingen unter Atemschutz begutachtet und schließlich als Harzlösung identifiziert. An der Unfallstelle können jetzt die Reinigungs- und Bergungsarbeiten beginnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell