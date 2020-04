Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall im Lahnecktunnel mit mehreren verletzten Personen

Lahnstein (ots)

Der Fahrer eines PKW Seat befuhr am Dienstag, 07.04.2020 gegen 11:25 Uhr die B42, von Koblenz kommend in FR Rüdesheim. Ausgangs des Lahnecktunnels kam er nach bisherigen Kenntnissen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW Skoda. Der Fahrer des Seat und das darin befindliche Kleinkind wurden verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Skoda war in seinem PKW eingeklemmt und musste schwerverletzt aus dem PKW geborgen werden. Zur Unfallaufnahme war die B42 für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Durch die eingerichtete Umleitung kam es zu erheblichen Verkehrsbelastungen im Stadtgebiet Lahnstein. Die Unfallursache kann derzeit nicht abschließend genannt werden. Entsprechende Ermittlungen laufen noch. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Lahnstein zu melden.

