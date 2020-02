Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall

Maxdorf

Am Montag, den 10.02.2020 gegen 07:05 Uhr kam es auf der L527 kurz vor Maxdorf zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 41-jährige PKW-Fahrerin befuhr die L527 von Oggersheim kommend in Richtung Maxdorf. Kurz vor dem Kreisverkehr zur K2 wollte sie einen Radfahrer über die Straße lassen, welcher bereits auf der Mittelinsel wartete. Der hinter ihr fahrende 50-Jährige PKW-Fahrer fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 EUR. Da sich die beiden Fahrzeugführer gegenseitig beschuldigen, den Unfall verursacht zu haben, sucht die Polizei unabhängige Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

