Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray; Zeugen gesucht

Betzdorf (ots)

Ein 24-Jähriger Mann wurde am Montag, den 02.02.2020, Opfer einer feigen und hinterhältigen Tat. Bei einer Zugfahrt von Betzdorf nach Daaden wurde das Opfer ohne Vorwarnung von hinten angegriffen und im Kopfbereich mit Pfefferspray eingesprüht. Hierdurch erlitt das Opfer starke Haut- und Augenreizungen, in deren Folge er sich übergeben musste. Der Mann wurde von Angehörigen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Tatzeit saß das Opfer im hinteren Bereich des Triebwagens und hörte über Kopfhörer Musik.

Es ist wahrscheinlich, dass der Mann als Opfer ausgewählt wurde, da er Trisomie 21 hat.

Die Polizei in Betzdorf sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Insbesondere Personen, welche am Montagabend, gegen 19:40 Uhr, mit der Daadetalbahn von Betzdorf in Richtung Daaden gefahren sind. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

