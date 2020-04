Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vallendar: PKW Einbruch im Bereich Wüstenhof

Vallendar (ots)

Im Zeitraum vom 07.04.2020, 19:30- 08.04.2020, 08:30 Uhr, wurde im Bereich der Gaststätte Wüstenhof, in Vallendar, ein roter Audi A3 aufgebrochen. Der/die unbekannten Täter entwendeten hochwertige Computer- und Handyartikel aus dem Kofferraum. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den/die Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf unter der Rufnummer 02622-94020 oder per E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf

Lohweg 34

56170 Bendorf / Rhein

02622-94020

pibendorf@polizei.rlp.de



