Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Straßenverkehrsgefährdung

Rhens (ots)

Am 12.04.2020 kam es auf Strecke von Waldesch nach Rhens (L208) zu einem gefährlichen Überholmanöver.

Während dem Überhohlvorgang eines PKWs fuhr ein Radfahrer plötzlich zur Mitte der Fahrbahn, sodass der Geschädigte bei seinem Überhohlvorgang ausweichen musste. Im Anschluss kam es zu Beleidigungen zum Nachteil des PKW Fahrers.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich mit dem gleichen Radfahrer am 10.04.2020 um ca. 16:30 auf der B327 in Höhe Nassheck in Fahrtrichtung Waldesch.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit hiesiger Dienstelle in Verbindung zu setzen.

