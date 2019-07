Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung durch Feuer

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter entzünden am frühen Sonntagmorgen, 21.07.2019, gegen 05:30 Uhr, drei in einem Hinterhof der Bismarckstraße abgestellte Restmülltonnen. Die vollständig in Flammen gestandenen Müllcontainer wurden durch die alarmierte Berufsfeuerwehr der Stadt Ludwigshafen zügig gelöscht, eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro, verletzt wurde niemand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

