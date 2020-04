Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Simmern, Pressebericht Wochenende

PI Simmern (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem und unter Alkoholeinwirkung stehendem Motorradfahrer.

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 39, zwischen Horn und Bubach, ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Motorradfahrer war mit seinem Motorrad in den rechtsseitigen Graben geraten und gestürzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 32-jährigen Mann erhebliche Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

