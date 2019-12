Polizei Bonn

POL-BN: Leichtverletzter E-Scooter-Fahrer in der Bonner Nordstadt

Bonn (ots)

Am Dienstagmorgen, den 10.12.2019, kam es an der Einmündung Brühler Straße/Bornheimer Straße zu einem Verkehrsunfall.

Zur Unfallzeit gegen 05:20 Uhr befuhr ein 61-jähriger Autofahrer die Brühler Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Bornheimer Straße einzufahren. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Berührung mit einem von links kommenden, 19-jährigen E-Scooter-Fahrer, der in Richtung Innenstadt fuhr. Dieser fiel dadurch zu Boden und verletzte sich leicht. Der 19-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Sowohl am PKW, als auch am E-Scooter entstanden Sachschäden.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

