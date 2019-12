Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bonn (ots)

Am Montagnachmittag, den 09.12.2019 kam es in der Bonner Weststadt zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer.

Zur Unfallzeit gegen 13:05 Uhr fuhr ein 66-jähriger Autofahrer an der Einmündung Immenburgstraße/Am Dickobskreuz vom Parkplatz eines Baumarktes. Beim Verlassen des Parkplatzes stieß er mit einem von links kommenden, auf der Immenburgstraße fahrenden, 35-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Dieser fiel über die Motorhaube des Wagens, stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Am Fahrrad sowie am roten Mercedes des 66-Jährigen entstand Sachschaden.

