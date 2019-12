Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 22-Jähriger Graffiti-Sprayer gestellt

Bonn (ots)

Beamte der Bonner-City-Wache haben in der Nacht zu Sonntag (08.12.2019) einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer auf der Rathausgasse gestellt. Eine Zeugin hatte der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 00:35 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann gerade eine Fensterscheibe sowie mehrere Wände besprühen würde. Wenige Augenblicke später trafen die Beamten den Tatverdächtigen, einen 22-Jährigen, in Tatortnähe an. Bei Eintreffen der Streifenwagen hatte er sich in einen Kiosk an der Rathausgasse geflüchtet. Zum Feststellungszeitpunkt führte der Tatverdächtige auch eine Spraydose bei sich. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes stellten die Beamten weitere Spraydosen, schriftliche Unterlagen und ein Mobiltelefon sicher. Nach ersten Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder aus dem Polizeipräsidium entlassen, da keine Haftgründe für ihn vorlagen. Das Kriminalkommissariat 36 übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen ihn.

Die Bonner Polizei nimmt diesen Fall nochmals zum Anlass und warnt vor illegalen Sprüh-Aktionen: Es handelt sich um eine Straftat, die entsprechend geahndet wird. Die Polizei verfolgt konsequent alle angezeigten Farbschmierereien. Auf ertappte Sprayer kommen neben den strafrechtlichen auch erhebliche zivilrechtliche Konsequenzen zu. Die Regressforderungen können unter Umständen mehrere tausend Euro betragen. Informationen für Jugendliche und ihre Eltern sowie Tipps zum Schutz vor Graffiti für Hausbesitzer finden Sie auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/jugendkriminalitaet/illegale-graffiti/ sowie beim Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn, Telefon: 0228 15-7676.

