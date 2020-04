Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann vergisst Geldbörse mit Ausweis und Drogen im Zug

Gardelegen, Oebisfelde, Stendal (ots)

Inwieweit sich ein 22-jähriger Reisender freut, dass sein Portemonnaie aufgefunden wurde oder sich mehr darüber ärgert, dass gegen ihn durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und diverse Drogen beschlagnahmt wurden, kann er nur selbst beantworten. Fest steht, dass der Deutsche sein Portemonnaie bereits am 7. April 2020 in einer Regionalbahn auf der Fahrt von Gardelegen nach Oebisfelde liegen ließ. Eine Zugbegleiterin fand die Geldbörse und übergab sie am 8. April 2020 der Bundespolizei in Stendal. Bei der Nachschau entdeckten die Bundespolizisten neben diversen Geld- und Kreditkarten, der Krankenkarte und dem Personalausweis auch mehrere szenetypischen Cliptütchen. In zwei der Tüten befand sich jeweils eine geringe Menge weißen Pulvers, in weiteren fünf Tütchen waren Anhaftungen des Pulvers zu erkennen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv und zeigte unter anderen Amphetamine und Opiate an. Die Drogen wurden beschlagnahmt und zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

