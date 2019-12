Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Gemeldeter Wohnungsbrand mit einer vermissten Person

Hattingen (ots)

Am Dienstagabend wurde um 22.11 Uhr eine Wohnungsbrand "Am Schamberg" gemeldet. In dem Haus sollten sich noch Personen befindet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte Rauch und Brandgeruch in der Wohnung wahrgenommen werden. Daher wurde umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Weitere Einsatzkräfte gingen vor dem Gebäude in Bereitstellung. Im Gebäude wurde eine ansprechbare Person vorgefunden die unverzüglich ins Freie verbracht wurde. Rettungsdienst und Notarzt übernahmen die weitere Versorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. In der Wohnung konnte angebranntes Essen als Ursache für die Rauchentwicklung ausfindig gemacht werden. Nachdem das Essen vom Herd entfernt wurde, belüfteten die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten.

Noch während des laufenden Einsatzes meldete eine Bewohnerin Brandgeruch in ihrer Wohnung in der Schleusenstraße. Diesen übernahmen die bereits auf dem Rückweg befindlichen Einsatzfahrzeuge. Vor Ort wurde die Wohnung der Anruferin begangen. Hier konnte kein Brandgeruch festgestellt werden. Auch die angrenzenden Stockwerke wurden kontrolliert. Auch hier gab es keine Anzeichen auf eine Rauchentwicklung. Daher rückten die eingesetzten Kräfte wieder ein.

Ingesamt waren der hauptamtliche Löschzug, die Löschzüge Mitte und Nord sowie die Schutzzielergänzungseinheiten aus Oberbredenscheid und Niederwenigern eingesetzt.

Bereits am Dienstagmorgen rückten die hauptamtlichen Kräfte und der Löschzug Mitte zur Waldstraße aus. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage eines Altenheims ausgelöst. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Wasseraustritt im Keller ursächlich für die Auslösung war. Nach einer abschließenden Kontrolle sowie einer Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen war der Einsatz nach 45 Minuten wieder beendet.

