Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Oberwesel

Oberwesel (ots)

Am Mittwoch, den 15.04.2020, kam es zwischen 08:30 h und 09:30 h zu einer Verkehrsunfallflucht in Oberwesel. Vermutlich auf dem Parkplatz des dortigen LIDL-Marktes kam es dabei zu einer Berührung zwischen einem fahrenden und einem parkenden PKW. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu bemühen. Am Fahrzeug des parkenden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 4000 EUR.

Die Polizei Boppard bittet etwaige Zeugen sich unter 06742/809-0 zu melden.

