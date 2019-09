POL-IZ: 190918.2 Brunsbüttel: Verstöße gegen die See-Umweltverhaltensverordnung

Polizeidirektion Itzehoe

Am Montag haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel einen Tanker im Ölhafen kontrolliert und diverse Mängel festgestellt. Für den Kapitän zog dies eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und das Zahlen einer Sicherheitsleistung nach sich.

Gegen 09.30 Uhr unterzogen die Beamten das unter norwegischer Flagge fahrende Tankschiff "Bow Aquarius" im Ölhafen Brunsbüttel einer Hafenkontrolle. Hierbei entdeckten sie Verstöße gegen diverse Aufbewahrungspflichten der an Bord für Kontrollzwecke vorzuhaltenden Tagebücher. So konnte die Dokumentationspflicht für das Ballastwassertagebuch, das Mülltagebuch, das Ladungstagebuch und die Öltagebücher nur ab 2018 nachgewiesen werden. Da die Aufbewahrungsplicht an Bord jedoch zwei beziehungsweise drei Jahre beträgt, leiteten die Einsatzkräfte gegen den philippinischen Kapitän ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und nahmen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2114 Euro.

