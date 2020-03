Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Bei Einbruch Bargeld und Münzen gestohlen +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Kandinskystraße. Unbekannte Täter drangen über eine Terrassentür in das Haus ein und durchwühlten das Wohnzimmer, die Küche sowie einen Büroraum nach Wertsachen. Die Diebe flüchteten nach der Tat mit Bargeld und Goldmünzen. (309859)

Ein weiterer Einbruch wurde zwischen 6 und 17 Uhr im Herrenweg verübt: Unbekannte schlugen den Glaseinsatz in einer Wohnungstür ein und konnten dadurch die Tür öffnen. Aus dem Wohnzimmer entwendeten sie eine Spielekonsole mit Zubehör. (310261)

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115.

