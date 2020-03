Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mit dem Auto ins Schaufenster gefahren +++

Oldenburg (ots)

Eine 76-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch beim Ausparken aus einer Parkbucht am Posthalterweg aus bislang ungeklärten Gründen mit ihrem Mercedes in ein Schaufenster gefahren und hat dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht.

Die Oldenburgerin hatte ihren Mercedes unmittelbar vor dem Schaufenster eines Schuhgeschäfts abgestellt. Als sie nach dem Einkauf gegen 12 Uhr rückwärts aus der Parkbucht herausfahren wollte, rutschte sie ihren eigenen Angaben zufolge mit dem Fuß von der Bremse und fuhr einige Meter geradeaus mit der Fahrzeugfront in die Schaufensterscheibe hinein. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Bei der Kollision wurde die Glasscheibe, Teile des Geschäftsinventars sowie der Mercedes schwer beschädigt. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro aus. Die 76-Jährige sowie Kunden und Mitarbeiter in dem Geschäft kamen mit dem Schrecken davon.

