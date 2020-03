Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld ++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tage (10.03.2020) haben sich unbekannte Trickbetrüger als vermeintliche Mitarbeiter des Wasserwerkes den Zugang zu zwei Wohnhäuser in Westerstede erschlichen. Gegen 10:30 Uhr klingelte es an der Haustür eines 90 Jahre alten Opfers in der Straße am "Am Brookwehr". Ein ca. 40-50 Jahre alter Mann gab an, die Wasseranschlüsse im Haus überprüfen zu müssen. Ein Mittäter betrat offensichtlich ebenfalls das Wohnhaus. Eine Überprüfung ergab, dass die Täter in diesem Fall offensichtlich keine Beute machten. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich gegen 12:05 Uhr in der Alten Straße. Auch hier gelang es einem vermeintlichen Mitarbeiter der Wasserwerke in das Haus einer 83 Jahre alten Frau zu gelangen. In diesem Fall entwendeten die Täter eine Geldbörse mit ca. 100 Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Zusammenhang mit den Trickdiebstählen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/8330) zu melden.

Verhaltentipps Ihrer Polizei:

-Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. -Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. -Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. -Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. -Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. -Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Mitarbeiter der Wasserwerke.

Zögern Sie nicht, die Polizei über die Notrufnummer 110 anzurufen, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

