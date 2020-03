POL-OL: +++ Hoher Schaden nach Einbruch +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

+++ Hoher Schaden nach Einbruch +++

Oldenburg

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Einbrecher in das Schwimmbad-Gebäude des Olantis eingestiegen und haben dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht.

Gegen 3.30 Uhr hatten die Täter zunächst eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Schwimmbads eingeschlagen. Von dort aus waren sie nach den ersten Ermittlungen der Polizei in den Kassenbereich gelangt, wo sie schließlich gewaltsam einen Tresor öffneten. Mit einer geringen Bargeldsumme als Beute flüchteten die Diebe schließlich unerkannt aus dem Gebäude.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 0441/790-4115. (296076)

