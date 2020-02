Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auto brennt komplett aus

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:45 Uhr, brannte ein Auto auf dem Bossendorfer Damm in der Abfahrt Haltern. Der 48-jährige Fahrer aus Herten konnte sich und seinen Hund aus dem gasbetriebenen Auto retten. Beide blieben unverletzt. Das Auto war nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt, aufgrund eines technischen Defektes, in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Es entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden. Während der Löscharbeiten musste die Anschlussstelle komplett gesperrt werden.

