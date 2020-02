Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Vasen und Lichter von Gräbern gestohlen

Recklinghausen (ots)

Montagmittag stellte eine Zeugin fest, dass an zumindest neun Gräbern auf dem Friedhof an der Ewaldstraße Grabutensilien, wie Kupfervasen und Grablichter, gestohlen worden waren. Die Taten dürften in den letzten Tagen begangen worden sein. Ein konkreter Tattag konnte nicht benannt werden. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

