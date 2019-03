Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht nach Verkehrsunfall in Jever den Halter des geschädigten Pkw

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 24.03.2019 ereignete sich in der Lindenbaumstraße gegen 17.00 Uhr in Jever ein Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer fuhr beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen links neben ihm geparkten dunklen Mercedes und beschädigte diesen an der vorderen linken Seite. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle und kehrte wenige Minuten später wieder zurück. Dabei stellte er fest, dass der Mercedes nicht mehr vor Ort war. Der geschädigte Eigentümer des Mercedes wird gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

