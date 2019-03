Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden - Ohne verletzte Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 28.03.2019, ereignete sich gegen 19.40 Uhr auf der Mühlenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Eine 44-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die L812h aus Waddewarden kommend und beabsichtigte nach links auf die Weiterführung in Richtung Jever abzubiegen. Infolge Unachtsamkeit übersah sie dabei den vorfahrtberechtigten Pkw eines 77-jährigen Mannes, der die L812 in Richtung Oldorf befuhr Es kommt zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Bei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

