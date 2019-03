Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 43 Nachwuchssheriffs besuchten die Polizei und bekamen einen Einblick hinter die Kulissen - Zukunftstag in der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Am Donnerstag, 28.03.2019, wurde das Dienstgebäude der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland von 43 begeisterten Kindern 'gestürmt'. Die kleinen Nachwuchssheriffs erhielten einen tollen Einblick hinter die Kulissen der Polizei. Die Kinder erhielten weitere Ausführungen über die Arbeit der Wasserschutzpolizei, des Präventionsteams und begaben sich bei der Kriminaltechnik auf Spurensuche. "Einige hinterließen bei uns sogar ihre Fingerabdrücke!" schmunzelt Iris Quast. Die Raumschießanlage und die Vorstellung der Einsatzmittel der Polizei waren für die Kinder eindrucksvoll und manch einer wurde etwas leiser. Geändert hat sich diese Stimmung, als die Kids im AZT-Raum selbst einmal versuchen durften, einen Kollegen zu Fall zu bringen, von Erfolg war dieser Versuch natürlich nicht. Natürlich wurden auch der Wach- und Zellenbereich genauestens unter die Lupe genommen und bei allen Stationen fragten sie den jeweils anwesenden Polizeibeamtinnen und -beamten jede Menge 'Löcher in den Bauch'. Ein Highlight und zum Abschluss des Tages war die Vorstellung der Diensthundeführer und der erfolgreiche Drogenfund einer polizeilichen Spürnase. "Die Kinder bekamen eine eindrucksvolle Vorstellung davon, wie wichtig und umfangreich z.B. die Ausbildung eines Diensthundes ist und konnten live erleben, wie die Diensthunde den mit einer Schutzausrüstung bekleideten Kollegen stellten." erklärt Iris Quast (gemeinsam mit Petra Kiesewetter die Koordinatorinnen dieses Tages). "Ein toller Tag - nicht nur für die Kinder, sondern für alle Beteiligten!" so das freudige Resümee von Iris Quast.

