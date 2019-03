Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der K 294

Wilhelmshaven (ots)

Ein 24-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw BMW und ein 33-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf befuhren am Mittwoch, 27.03.2019, gg. 21:30 Uhr, in dieser Reihenfolge die Kreisstraße 294, Oldenburger Straße in Schortens, aus Richtung Sande kommend. Der vorausfahrende Fahrer des BMW musste verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte der nachfolgende Fahrer des VW Golf zu spät, sodass dieser auf den BMW auffuhr. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst vom Unfallort entfernt werden.

