Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflicht in Varel - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Mittwochabend gegen 17.00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Varel auf Höhe der dortigen Kirche zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrand abgestellter Pkw wurde durch einen anderen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Während der möglichen Unfallzeit half eine Zeugin unabhängig davon einem jungen ca. 13-14 jährigen Radfahrer, welcher auf Höhe des beschädigten Fahrzeuges über Schmerzen klagte. Ob der Radfahrer mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang steht, ist bislang nicht bekannt. Weitere mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

