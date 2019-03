Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Vermeintliche Goldringe in der Marktstraße angeboten - Polizei warnt und bittet Käufer um Kontaktaufnahme

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Samstag, den 23.03.2019, soll eine männliche Person im Alter von ca. 50 Jahren, die vorgab, aus Ungarn zu stammen, in der Innenstadt in der Marktstraße vermeintliche Goldringe an Passanten ausgehändigt haben. Ob dafür Geldbeträge geforderte worden sind, kann derzeit nicht abschließend gesagt werden. Bei den ausgehändigten Ringen handelt es sich jedoch um Fälschungen, die keinen nennenswerten Wert haben. Der Polizei sind bislang keine Vermögensschädigungen bekannt und bittet deshalb Zeugen und insbesondere Personen, die die Ringe möglicherweise gekauft haben, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/9420 in Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt und rät zu größter Vorsicht, wenn Unbekannte angeblich Wertgegenstände verkaufen wollen. Hinterfragen Sie die Gründe und informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell