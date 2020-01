Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen und Schildermast gerammt

53945 Blankenheim (ots)

Am Samstag, 11.01.2020, gegen 13.10 Uhr, befuhr ein 71jähriger mit seinem Pkw die L 115 aus Richtung Ahrhütte in Richtung Autobahnauffahrt Blankenheim. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er mit dem Fahrzeug aus ungeklärten Gründen auf den rechten Grünstreifen und kollidierte mit einem Schildermast. 60 m weiter kam das Fahrzeug im Graben zum Stillstand. Der Schildermast wurde auf die Gegenfahrbahn in einen dort fahrenden Pkw geschleudert. Der 71jährige verletzte sich leicht und wurde zur Untersuchung mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand hoher Sachschaden.

