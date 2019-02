Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.02.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Ladendiebstahl im Media Markt ++ Schutzplanke durch Sattelzug beschädigt ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Ladendiebstahl im Media Markt

Emden - Zu einem Ladendiebstahl wurde die Polizei am gestrigen Vormittag gegen 10:40 Uhr in den Media Markt in der Fritz-Reuter-Straße gerufen. Ein 22-jähriger aus Emden hatte ein verpacktes Smartphone aus einem Regal genommen und die Diebstahlsicherung mit seinen Zähnen durchtrennt. Im Anschluss passierte er den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Durch den Ladendetektiv konnte der Emder gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

A31/Emden - Schutzplanke durch Sattelzug beschädigt

A31/Emden - Am gestrigen Mittag gegen 13:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass eine Sattelzugmaschine auf der A31 Fahrtrichtung Leer zwischen den Anschlussstellen Emden-Ost und Riepe eine Schutzplanke und zwei darauf befestigte Verkehrszeichen beschädigte. Nach ersten Erkenntnissen kam der 33-jährige aus Litauen mit seiner Sattelzugmaschine aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Berme und schleuderte größere Mengen Erdreich auf die Fahrbahn. Im Anschluss touchierte er über eine Länge von circa 30 Metern die Schutzplanke und beschädigte zwei darauf befindliche Verkehrsschilder. Der Fahrer führte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte den Verursacher auf der A28 in Höhe der Anschlussstelle Leer-Ost anhalten und kontrollieren. Eine Fahrbahnreinigung wurde seitens der Polizei veranlasst. Gegen den Litauer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am gestrigen Nachmittag in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 15:30 Uhr wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein weißer Pkw Citroen, C5 Kombi am linken, vorderen Kotflügel beschädigt. Der Citroen war für kurze Zeit auf einen kleinen Parkplatz vor einer deutschen Post Filiale in der Straße Hohe Loga abgestellt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um entstandenen Schaden zu kümmern.

