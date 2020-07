Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Handydiebstahl auf Sportplatz Harriehausen

Bad Gandersheim (ots)

(Me), Harriehausen, Sportplatz des SV Harriehausen, Sportsbar Liiis, Zeit:Sonntag,19.Juli, 2020, 21.00 Uhr -- 22.00 Uhr. Einem 21-Jährigen Harriehäuser, der mit anderen Fussballfreunden an der Sportsbar Liiis verweilte, wurde dass Smartphone der Marke Apple iphone XR ( Farbe grau), neuwertig, entwendet. Nachsuche nach dem Handy blieb ergebnislos, so dass dem jungen Mann ein Schaden von 800.-Euro entstand. Die Fussballfreunde, also dieser Personenkreis, so der 21-Jährige, wird der Handydiebstahl ausdrücklich nicht unterstellt ! Eventl. sind den" Fusballern" ja verdächtige Personen am /um den Sportplatz aufgefallen. Sachdienl. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, entgegen. Maßnahmen zur Tataufklärung wurden unverzüglich aufgenommen und eine Spur führte ins benachbarte Nordrhein-Westfalen. Weitere Ermittlungen dauern an.

