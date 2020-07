Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in die Auetalschule(OBS) in Kalefeld

Bad Gandersheim (ots)

(Me),Kalefeld, Buchtstraße, dortiges Schulzentrum der Auetalschule bzw. Oberschule. Zeit: Freitag, 17.Juli, gegen 23.00 Uhr. Unbekannte Täter suchten die Auetalschule in Kalefeld auf und drangen dort ins Innere. Vermutlich wurden der/die Täter bei der weiteren Tatbegehung gestört, so dass zur Zeit kein Entwendungsschaden festgestellt wurde. Anwohner aus der Schwimmbadstraße bzw. der Buchtstraße werden gebeten, sachdienliche Hinweise wie verdächtige Fahrzeuge/Personen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel.05382 919200, zu melden.

