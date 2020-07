Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ultraleichtflugzeug verunfallt nach Motorausfall in der Startphase

Northeim (ots)

Northeim, Am Lohgraben, Flugplatz, Montag, 20.07.2020, 09.25 Uhr

NORTHEIM (köh) - Am Montagmorgen kam es auf dem Northeimer Flugplatz zu einem Absturz eines Tragschraubers, sog. Gyrocopter.

Ersten Ermittlungen zufolge fiel der Antrieb des Tragschraubers beim Startvorgang aus, so dass es zu einem Antriebsverlust kam. Der 68-jährigen Pilot aus Northeim manövrierte sein Ultraleichtflugzeug umgehend zur Landung ins sogenannte Vorfeld. Nachdem der Gyrocopter bereits Bodenkontakt hatte, geriet er in Schieflage und kippte zur Seite. Der Luftsportgeräteführer konnte unverletzt aus seinem Tragschrauber aussteigen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Der Deutsche Ultraleichtflugverband wurde in Kenntnis gesetzt.

