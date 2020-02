Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt(Schliekum), hellblaues Fahrzeug beschädigt Mauer und flüchtet

Hildesheim (ots)

Schliekum, Feldstraße (lü). Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Kfz im Zeitraum vom 26.02.20,08.00 Uhr - 27.02.20, gegen 07.50 Uhr, den gemauerten Grundstückspfeiler vom Eckgrundstück der Feldstraße zur Sackgasse hin, Höhe Hausnummer 11 A. Am beschädigten Pfeiler konnte hellblauer Fremdlack in einem Höhenbereich von ca. 131-134 cm gefunden werden. Der Schaden am Pfeiler liegt bei mind. 100,00 Euro. Die Polizei Sarstedt bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum ein hellblaues Fahrzeug (evtl. auch Transporter) gesehen haben, sich zu melden unter 05066/9850. Evtl. hat das Fahrzeug dort rangiert oder gewendet.

