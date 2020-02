Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in das Bowling-Center und ein Wohnungseinbruch in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 16.02.2020, drangen Unbekannte durch Einwerfen einer Fensterscheibe in die Räumlichkeiten eines Bowling-Centers in der Emil-Heeder-Straße ein und entwendeten aus dem Inneren aus einer Kassenlade Bargeld.

Im Zeitraum vom 13.02. - bis 16.02.2020, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stiller Winkler. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters gelangten Unbekannte in das Haus und entwendeten Bargeld und Schmuck aus dem Haus.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

