Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven vom 14.02.-16.02.2020

Wilhelmshaven (ots)

Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am 15.02.2020, gegen 04.50 Uhr, kam es vor einer Lokalität in der Marktstraße in Wilhelmshaven zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitsdienst und einem Gast. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme folgte der Gast der Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht und beleidigte die Polizeibeamten vor Ort. Aufgrund der anhaltenden Aggressivität des 31-Jährigen wurde dieser durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand und schlug und trat in Richtung der Polizeibeamten. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffes auf Polizeivollzugsbeamte eingeleitet.

Randalierer in der Wilhelmshavener Innenstadt

Am 15.02.2020, zwischen 10.25 und 12.00 Uhr, kam es im Innenstadtbereich zu diversen Sachbeschädigungen an Pkw und Abfallbehältern durch einen 33-jährigen Mann. Der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche Mann konnte schlussendlich durch Polizeibeamte in der Börsenstraße festgestellt und fixiert werden. Weitere Hilfemaßnahmen für den Mann wurden eingeleitet. Ihn erwarten mehrere Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Trunkenheitsfahrt auf einem Fahrrad

Am 15.02.2020, gegen 13.20 Uhr, wurde der Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer ein Fahrradfahrer gemeldet, welcher mutmaßlich betrunken auf seinem Fahrrad die Werftstraße befuhr. Durch den Hinweis des aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte der Fahrradfahrer durch Polizeibeamte angetroffen und kontrolliert werden. Kurz vor der Kontrolle nutzte er aufgrund der unsicheren Fahrweise die gesamte Breite der Werftstraße für seinen Fahrweg aus. Er wies eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke auf und gab an, zusätzlich Medikamente konsumiert zu haben. Bei der Kontrolle schwankte der 28-Jährige stark. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gegen ihn eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt mit einem Pkw

Am 16.02.2020, gegen 03.30 Uhr, wurde ein 42-Jähriger, in seinem Pkw schlafend, durch die Zeugin angesprochen, da er mit seinem Pkw mitten auf der Kreuzung Preußenstraße/Posener Straße stand. Der Pkw-Fahrer fuhr daraufhin davon. Die aufmerksame Zeugin informierte die Polizei. Der 42-Jährige konnte vor seiner Wohnanschrift im Pkw angetroffen werden. Dieser stand augenscheinlich unter der Beeinflussung alkoholischer Getränke. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Rahmen dessen leistete er Widerstand gegen diese Maßnahme und beleidigte die anwesenden Polizeibeamten. Gegen den Kraftfahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung/Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet.

