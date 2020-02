Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Jever vom 14.02.-16.02.2020

Jever (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 14.02.2020, gg. 00:10 Uhr, kam es an der Örtlichkeit Grappermöns, Höhe Hausnummer 73 in Jever, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr eine Rechtskurve, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit und kam infolgedessen nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr einen Leitpfahl und touchierte einen Baum. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallhergang nimmt das PK Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell