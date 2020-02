Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Senior wird Opfer von Telefonbetrügern

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm)Am 24.02.2020 wurde bei der Polizei Hildesheim bekannt, dass ein älterer Mann aus der Gemeinde Diekholzen in der letzten Woche zwei Mal Opfer von Telefonbetrügern geworden ist. Diesen gelang es, den Senior zur Überweisung eines niedrigen fünfstelligen Geldbetrages auf zuvor benannte Konten zu bewegen.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen erhielt der Rentner erstmalig am Vormittag des 18.02.2020 einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter eines Gerichts aus Süddeutschland. Dieser erklärte dem Senior, dass gegen ihn angeblich ein Pfändungsbescheid vorliegen sollte. Ferner wurde ihm angeraten, sich mit einer Anwaltskanzlei in Verbindung zu setzen, die mit dem Fall betraut sei. Diesem Rat folgend nahm der Mann Kontakt zu dem angeblichen Anwalt auf. In dem Glauben, dadurch rechtliche Schritte gegen ihn abzuwenden, überwies der Senior einen hohen vierstelligen Geldbetrag auf ein Konto der Betrüger.

Am Vormittag des 19.02.2020 erhielt der Rentner einen weiteren Anruf. In diesem Fall stellte sich der Anrufer als Mitarbeiter der Rechtsabteilung einer Landesbank vor. Dem älteren Herrn wurde vorgespielt, dass ihm eine Kontosperrung drohe, da er Schulden bei einer Telefonspielfirma habe und sich diesbezüglich eine Anwaltskanzlei bei ihm melden werde. Kurze Zeit später ging tatsächlich ein entsprechender Anruf eines angeblichen Anwalts bei dem Mann ein. Es wurde erneut eine Kontosperrung angedroht und der Senior wurde angewiesen, einen mittleren, vierstelligen Betrag zu überweisen, um die Sperrung abzuwenden. Auch dieser Forderung kam der Mann nach.

Nachdem sich der Geschädigte einem Angehörigen anvertraute, versuchte dieser die Überweisungen rückgängig zu machen, was zu jenem Zeitpunkt jedoch nicht mehr möglich war.

