Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Personenkontrollen auf der Alla-Hopp-Anlage Grünstadt mit festgestellten Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Grünstadt (ots)

Die Polizei Grünstadt führte am Mittwoch, den 05.02.2020 um 18.10 Uhr im Rahmen des integrativen Ansatzes Personenkontrollen auf der Alla-Hopp-Anlage in Grünstadt durch. Dabei konnte eine Personengruppe von drei Erwachsenen im Alter von 25-31 Jahre auf der Anlage angetroffen werden, die sich satzungswidrig verhielt. Da ein 25-Jähriger und ein 31-Jähriger bei der Polizei bereits erhebliche Erkenntnisse hatten, wurden Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Bei dem 31-Jährigen konnten circa zwei Gramm Haschisch und bei dem 25-Jährigen circa ein Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die zwei Männer werden entsprechende Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin erhielten die zwei Männer und eine Frau einen Platzverweis, dem alle nachkamen. Die Personalien der Personen werden außerdem an die Stadtverwaltung Grünstadt zur Ahndung der Ordnungswidrigkeiten aufgrund der satzungswidrigen Nutzung weitergeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

PHK Wenzel

Bitzenstraße 2

67269 Grünstadt



Telefon: 06359/9312-0

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell