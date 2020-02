Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 04.02.2020 gegen 07:45 Uhr in der Weinstraße in Hambach kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die 18-jährige Autofahrerin die Weinstraße in Richtung Stadtmitte Neustadt. Kurz vor der Einmündung Dr.-Siebenpfeiffer-Straße lief scheinbar unvermittelt eine 64-jährige Frau vom Bürgersteig auf die Straße und wurde vom rechten Außenspiegel des Fahrzeugs erfasst. Die Fußgängerin stürzte und zog sich Frakturen am Ober- und Unterschenkel sowie vermutlich innere Verletzungen zu. Sie wurde ärztlich versorgt und ins Krankenhaus Neustadt gebracht. Lebensgefahr bestand offensichtlich nicht.

