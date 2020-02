Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Grünstadt / Ebertsheim / Carlsberg (ots)

Am Montag, 03.02.2020 wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Grünstadt zahlreiche Verkehrskontrollen zu unterschiedlichen Zeiten in der Obesülzer Straße in Grünstadt durchgeführt. Hierbei wurden zehn Fahrzeugführer aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurtes sowie zwei weitere Fahrzeugführer wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt beantstandet. Weiterhin wurde in Ebertsheim im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung im 50 km/h-Bereich durchgeführt. Hier ergaben sich acht Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug abzüglich der Toleranz 93 km/h. Den Verantwortlichen erwartet nun neben einem Bußgeld auch ein einmonatigen Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg. Bei einer zuvor durchgeführten Messung in der Linienstraße in Carlsberg ergaben sich bei insgesamt 76 gemessenen Fahrzeugen erfreulicherweise keine Beanstandungen.

