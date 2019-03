Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

Falsche Telefonnummer hinterlassen

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 19:00 Uhr, und Montag (25. März 2019), 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen blauen Ford Focus Kombi, der auf der Hubertusstraße in einer Parkbucht abgestellt war. Der Wagen wurde vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Zettel an der Windschutzscheibe des Fords, allerdings war die notierte Telefonnummer nicht korrekt. Der Fahrer und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden. (cs)

